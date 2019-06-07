«Ростелеком» и «ВЭБ Инновации» проинвестируют в компанию Brain4Net

Венчурный фонд «Ростелекома» «КоммИТ Кэпитал» совместно с компанией «ВЭБ Инновации» договорились об инвестировании 300 миллионов рублей в российского разработчика ПО под брендом Brain4Net. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках данного раунда ВЭБ Инновации выступят лидирующим инвестором, приобретая 13,3 процента акций компании за 200 миллионов рублей. «КоммИТ Кэпитал» предоставит 100 миллионов рублей в обмен на 6,7 процента акций компаний. В рамках предыдущего раунда в августе 2018 года Brain4Net привлек 2,5 миллиона долларов (около 170 миллионов рублей) инвестиций, осуществленных совместно «КоммИТ Кэпитал» и венчурным фондом Typhoon Digital Development.

Российская компания Brain4Net занимается разработкой и лицензированием решения в области программно-определяемых сетей и виртуализации сетевых функций (SDN/SD-WAN/NFV). В рамках сотрудничества с «Ростелекомом», закупаемые у Brain4Net программные продукты встраиваются в существующие и новые продукты и сервисы оператора. Фонд «КоммИТ Кэпитал» ранее инвестировал в компанию в общей сумме 200 миллионов рублей в 2016 и 2018 годах.

«"Ростелеком" стал для нас стратегическим техническим партнером, соинвестором и крупным клиентом. Первые инвестиции фонда "КоммИТ Кэпитал" в марте 2016 года помогли нам нарастить техническую команду и разработать первые версии продуктов, готовые к тестированию и обладающие минимально необходимой функциональностью. Инвестиции, осуществленные в 2018 году "КоммИТ Кэпитал" совместно с фондом Typhoon Digital Development, позволили значительно увеличить динамику развития бизнеса, усилить продуктовые направления и довести продукты до готовности к коммерческой эксплуатации. К 2020-2021 году мы планируем заключить более тридцати крупных клиентских контрактов и выйти на 20 миллионов долларов выручки, в том числе благодаря поставкам в "Ростелеком"», — отметил генеральный директор и один из основателей компании Brain4Net Максим Каминский.

«Партнерство с компанией Brain4Net — успешное направление работы фонда, компания стабильно развивается и растет в оценке. Вместе с тем ее компетенции и разрабатываемые технологии позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, что доказывают совместные успешные проекты с "Ростелекомом". Мы планируем укреплять партнерство, помогать Brain4Net и в дальнейшем использовать продукты компании в развитии сервисов и инфраструктуры "Ростелекома"», — добавил генеральный директор фонда «КоммИТ Кэпитал» Денис Рябченков.

В прошлом году «Ростелеком» успешно завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети, построенного на основе коммутаторов с использованием технологий SDN. На новую инфраструктуру были постепенно переведены действующие абоненты компании. Привлекаемые инвестиции будут направлены на модернизацию и повышение эффективности текущего продукта и на расширение продаж продаж, в том числе за рубеж.