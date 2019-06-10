Неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

В офис проекта «Сноб» проник неизвестный, который полностью разгромил редакцию. Об этом в Telegram сообщила главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова.

«Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист», — пояснила Чудинова.

Размер ущерба пока не ясен. Чудинова отметила, что после урона редакция, вероятно, будет просить о помощи с техникой. «Мы маленькое нишевое издание, и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», — написала руководительница редакции.

Пятерых сотрудников ресурса, по ее словам, на время «приютил» телеканал «Дождь».

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