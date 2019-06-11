Разгром в «Снобе» оказался делом рук иностранца

Подозреваемым в разгроме в редакции проекта «Сноб» в Москве оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья. Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МВД России по Москве, в отношении мужчины возбуждено дело по статье о краже.

Пробравшийся в офис не только разгромил его, но и украл ноутбук стоимостью 90 тысяч рублей. Нападение на редакцию «Сноба» было совершено 10 июня.

По оценке главного редактора ресурса Ксении Чудиновой, общий ущерб от действий нападавшего составил 500 тысяч рублей. По ее словам, для издания это большие деньги, поскольку «Сноб» — маленький нишевой проект.

«Я в ужасе от этой суммы и не понимаю, откуда мы будем ее брать. Но так как все сейчас предлагают нам помощь, может быть, мы опубликуем реквизиты, соберем деньги и быстро все починим», — сказала она «Медузе».

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