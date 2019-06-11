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Под крупнейшим кратером Луны нашли загадочный объект

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Ученые Бэйлорского университета в США обнаружили в районе крупнейшего кратера Луны гравитационную аномалию. Это указывает на то, что под грунтом находится что-то массивное. Об этом сообщает издание Science Alert.

Аномалия изначально была выявлена при анализе данных, собранных орбитальными аппаратами миссии GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) в 2011-2012 годах. Исследователи построили карты гравитационного поля Луны. В районе бассейна Южный полюс-Эйткен, который является самым большим лунным кратером и одним из крупнейших в Солнечной системе, наблюдалось увеличение плотности, что сначала объяснялось высоким содержанием железных пород на поверхности.

Однако данные, полученные межпланетной станцией НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, показали, что под поверхностью скрыта масса в 2,18 квинтиллиона килограммов, простирающаяся на глубину до 300 километров. По мнению астрономов, она может представлять собой остатки металлического астероида, которые все еще находятся в мантии Луны. Вероятно, небесное тело врезалось четыре миллиарда лет назад.

Еще одним объяснением является вулканическая активность. В лунной мантии содержится высокая концентрация оксидов титанов, которая при остывании излившейся магмы могла сосредоточиться под Южным полюсом-Эйткен.

Поскольку масса не расплавляется полностью и не погружается к ядру, то ученые смогли оценить максимальную температуру мантии во второй половине всего времени существования Луны, которая должна была достигать 1480 градуса Цельсия.

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