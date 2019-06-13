МИД Украины запутался в молдавских премьерах

Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами и бывшего главу правительства Молдавии Павла Филипа, и руководительницу нового правительства Майю Санду. Об этом сообщает «Европейская правда».

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В комментарии МИД по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжанивского в Кишинев говорится, что он провел встречи с «назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства» и с «премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства».

Кого из премьеров Украина признает законным и действующим главой правительства, в сообщении не указывается.

В Молдавии в начале июня обострился политический кризис, связанный с затруднением прошедших в парламент после февральских выборов социалистов, демократов и представителей правого блока ACUM в формировании коалиции. 8 июня пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM смогли прийти к соглашению, однако Конституционный суд счел, что коалиция была сформирована после истечения отведенного на это срока.

Россия, США и Евросоюз признают формирование коалиции законным и уже объявили о своей готовности сотрудничать с новыми властями.

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