Google слила дизайн Pixel 4 за пять месяцев до анонса

Корпорация Google показала в своем Twitter изображение смартфона Pixel 4 за несколько месяцев до анонса.

Публикация изображения произошла на фоне утечек, в которых утверждается, что смартфон получит двойную камеру. В результате Google сама подтвердила информацию и выложила в сеть изображение задней стенки устройства. Телефон получит квадратный модуль, в котором будут находиться две камеры, а также вспышка. Схожую конструкцию, по слухам, получат новые iPhone, которые представят в сентябре этого года.

Также, судя по изображениям, опубликованным Google, смартфон лишится сканера отпечатков пальцев на задней стенке. Вместо него может появиться либо сканер распознавания лиц, либо дактилоскопический сенсор под экраном. Дизайн передней панели и прочие характеристики не раскрываются.

Презентация смартфона должна состояться в октябре 2019 года. В прошлом году за два месяца до анонса в сети начали продавать еще неанонсированный Pixel 3 XL. Продавец устройства также предлагал эти смартфоны интернет-изданиям и блогерам на обзор.

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