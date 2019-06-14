Конституционный суд Украины уличил Порошенко в превышении полномочий

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными несколько положений закона о деятельности образованной при пятом президенте Петре Порошенко Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом сообщает «Зеркало недели».

По мнению КСУ, образовав данную комиссию, Порошенко вышел за пределы президентских полномочий, поскольку конституция не наделяет его правом формирования таких органов и не дает ему право назначать и увольнять членов НКРЭКУ. Также суд решил, что определенный законом статус комиссии не соответствует конституции.

Дело рассматривалось по представлению 46 депутатов Верховной Рады. «Европейская правда» отмечает, что в течение 2018-2019-х годов, когда пост председателя Конституционного суда занимал Станислав Шевчук (был уволен в мае этого года — прим. «Ленты.ру»), процесс был фактически заблокирован, и считалось, что КСУ таким образом «подыгрывает Порошенко».

«Зеркало недели» напоминает, что в период президентства Порошенко деятельность НКРЭКУ была связана со множеством скандалов: так, ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего главы государства, его окружения и групп олигархов.

НКРЭКУ подчинена напрямую президенту Украины. Решениями этой структуры на Украине в последние годы, в частности, неоднократно повышались тарифы для населения на жилищно-коммунальные услуги.

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