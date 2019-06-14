Интерес россиян к внешней политике снизился

В России за последние пять лет увеличилось число граждан, не интересующихся внешней политикой. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте организации.

Так, число россиян, которые не следят за внешней политикой, увеличилось с 38 до 50 процентов. Среди опрошенных следят за этими процессами преимущественно люди старшего возраста. Большая часть респондентов в возрасте от 18 до 30 лет (67 процентов) не следит за внешним курсом страны.

Также треть россиян считает, что руководство страны уделяет внешней политике слишком много внимания. При этом почти половина граждан полагает, что в последнее время во внешней политике было больше успехов, чем неудач.

Комментируя неудачные решения властей, большинство респондентов (63 процента) выделили напряженные отношения с Украиной и США.

В октябре прошлого года подавляющее число россиян не хотели участвовать в каких-либо протестных акциях (86 процентов).

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