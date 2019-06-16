Увеличилось число жертв взрыва на танкере в Махачкале

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех человек. Об этом сообщается на сайте компании «Волжское пароходство», владеющей судном.

Отмечается, что на месте инцидента работают специальные службы. По данным МЧС, в настоящее время угрозы разлива нефти в порту нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось о трех погибших в результате взрыва в порту Махачкалы и о трех пострадавших, госпитализированных с ожогами.

Взрыв произошел ранним утром во вторник, 11 июня, во время перекачки нефтепродуктов. После взрыва на танкере возник пожар, загорелась жилая часть судна.

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