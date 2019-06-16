Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Шахтер из сериала «Чернобыль» рассказал о смерти дяди из-за аварии на АЭС
Новый премьер Молдавии обрадовала украинского министра
Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым
Российский спортсмен погиб в горах Крыма
Тайсон Фьюри нокаутировал соперника за шесть минут
Новости партнеров

Турция поведала о новом нападении сирийцев

Перейти в «Мою Ленту»

Один из турецких наблюдательных пунктов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб был обстрелян из минометов. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Турции.

«Атака велась из района Телль-Базан, который находится под контролем сил сирийского режима», — отмечается в сообщении. Министерство назвало минометный обстрел преднамеренным, а также сообщило, что после нападения последовал незамедлительный ответ.

По данным турецкой стороны, ущерб был нанесен наблюдательному пункту под номером девять: повреждены оказались здания, оборудование и материалы. При этом никто не пострадал. «Необходимые действия были предприняты совместно с Россией в связи с этим нападением», — добавили в Минобороны.

Это уже второй за три дня обстрел турецких позиций с подконтрольной сирийским правительственным силам территории. 13 июня сообщалось, что в результате атаки на позиции турецкой армии ранения получили как минимум трое солдат. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не оставит без ответа провокации сирийской армии в Идлибе.

С полуночи 12 июня на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины». Однако джихадисты-союзники террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в ночь на 13 июня нарушили соглашение о прекращении огня и обстреляли пост ВС Турции из артиллерийских орудий.

После этого турецкие силы передали россиянам информацию о позициях террористов. Самолеты Воздушно-космических сил России нанесли по ним четыре удара.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эрдоган пообещал отомстить войскам Асада
Турция обвинила США в нарушении договора по Сирии
Турция рассказала о нападении сирийцев на турецкие позиции в Идлибе
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 июня

Коммунизм не пройдет

Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
11:41Сегодня

Британия направит 100 спецназовцев на защиту танкеров

02:37Сегодня

Трамп захотел сменить мэра Лондона

08:31Сегодня

В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
10:59Сегодня

Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

15:5515 июня

Падение самолета во время авиашоу попало на видео

05:20Сегодня

Трамп опроверг новость об усилении кибератак США на российскую энергосистему

Мир00:06 6 мая

Говорящие с ветром

Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
20:5714 июня

В Нью-Йорке запретили отказываться от прививок по религиозным убеждениям

08:32Сегодня

Афроамериканец обвинил компанию Boeing в расизме

20:3015 июня

Бывшая глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Россия
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Целую неделю хоронили школьников»
 
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганами
Драка, убийство и перекрытие федеральной трассы: главное о событиях в Чемодановке
Российский спортсмен погиб в горах Крыма
Бывшего канцлера Германии пригласили в Крым
Ребенок попал в реанимацию после катания на карте в Подмосковье
Увеличилось число жертв взрыва на танкере в Махачкале
Все материалы
Мир
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Британия направит 100 спецназовцев на защиту танкеров
Турция поведала о новом нападении сирийцев
В Германии раскритиковали Меркель за политику в отношении России
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
«Влечение между мужчинами считалось нормальным»
 
В Оманском заливе атакованы два танкера
После попадания торпеды один из них загорелся. Цены на нефть уже выросли
Все материалы
Бывший СССР
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Земли раздора
В Карабахе назревает заговор против премьера Армении. Кому это выгодно?
Новый премьер Молдавии обрадовала украинского министра
Задержания на несанкционированном митинге в Алматы«Все идет красиво»
В Казахстане прошли первые выборы без Назарбаева. Почему остались недовольные?
Стали известны подробности мощного взрыва в центре Киева
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Все материалы
Экономика
Черный закат
Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали
С больной головы на здоровую
Кто заплатит за ошибки «Транснефти»?
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Корпорация МСП приняла участие в обсуждении приграничного бизнес-сотрудничества
Индия начала торговую войну с США
Инвестпроекты Дагестана получат 550 миллионов рублей от Корпорации МСП
Пятая часть бензина в Крыму оказалась подделкой
Все материалы
Силовые структуры
«Мы и есть падаль»
Самые опасные заключенные России годами жили в глухой тайге. Теперь им нашли новый дом
Запрещенный прием
Они сделали силовиков своим оружием. Их руками они хотят получить чужое добро
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Дело об убийстве в массовой драке под Пензой передали в центральный аппарат СК
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
После массовой драки в селе под Пензой в полицию доставили больше 170 человек
Появилось видео обысков и задержаний после массовой драки в селе под Пензой
Все материалы
Наука и техника
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Подтверждена польза молодой крови в продлении жизни
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Млечный Путь пережил столкновение
В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C
Все материалы
Спорт
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Названы потенциальные соперники Федора Емельяненко
Тайсон Фьюри нокаутировал соперника за шесть минут
Джим Кайт«Соперники называли меня глухим ублюдком»
Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Марадона вспомнил о «руке бога»
Месси высказалася о поражении сборной Аргентины на Кубке Америки
Усик отказался от чемпионского пояса
Все материалы
Культура
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
«Мы частицы в операционной системе Вселенной»
Dream Theater о проге, металле, мертвой музыке и русском хоккее
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
В больнице оценили состояние Бари Алибасова
Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен
Бари Алибасов потерялся во времени
Лолита оценила шутку-пророчество про Крым
Все материалы
Интернет и СМИ
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Раскрыты окончательные итоги проверки шоу «Голос. Дети»
Как накручивали голоса за дочь Алсу в регионах
«Дикие пранки, задницы и никаких правил»
Русский блогер провоцирует весь мир и снимает порно в США. Почему в России его не знают?
Министр превратился в кошку во время пресс-конференции
США усилили кибератаки на российскую энергосистему
В сети ужаснулись фотографии с обнимающим флаг Трампом
Журналист Голунов рассказал о страхе мести силовиков
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Под каблуком
Женщин по всему миру заставляют носить шпильки. Кто это придумал?
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
Nike выпустил кроссовки в форме утюга и разъярил женщин
Меган Маркл задумала одержать новую победу над Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Земная красота
Самые необычные уголки планеты глазами прославленных фотографов
Граната парализовала работу аэропорта
«Дорога даст все, что тебе нужно»
Эти люди идут пешком почти 500 километров в поисках прозрения. Но находят совсем другое
Несколько туристов умерли на тропическом острове при загадочных обстоятельствах
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Все материалы
Из жизни
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Здесь не привыкли жаловаться, как в России»
История россиянки о жизни в Швейцарии
«Мисс Москва» впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Мужчина тайно жил на чердаке у 14-летней возлюбленной
Четырехлетний мальчик вычислил пожирающего рыб подводного монстра
Медведь схватил заснувшего в машине американца
Все материалы
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Дизайнерские шедевры Jaguar
Вспоминаем лучшие работы главного дизайнера британской марки Иэна Кэллума
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Новая Mazda3 в России оказалась дороже всех конкурентов
На японские автомобили начнут устанавливать моторы российской сборки
«Тойоты» научатся самостоятельно глушить двигатель
Все материалы
Дом
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
«У меня было около пятидесяти кредитов»
Россиянин влез в долги и обанкротился. Как ему удалось сохранить квартиру?
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
Адвокат Трампа решил избавиться от жилья
Время, назад
Фотограф ищет осколки Советского Союза в современных городах
Названы самые популярные города России для временного проживания
Жилье уральского «человека-крота» выставили на продажу
Все материалы