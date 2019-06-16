Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен

Рэпер Мисси Эллиотт включена в американский Зал славы авторов песен (SHOF) в рамках юбилейной 50-й церемонии, передает ABC.

Эллиотт стала первой женщиной-рэпером, удостоенной этой награды. «Я хочу сказать одну вещь писателям и будущим писателям: не сдавайтесь», — цитирует слова исполнительницы издание. К Эллиотт по видеосвязи обратилась бывшая первая леди США Мишель Обама. Она поблагодарила артистку «за новаторскую музыку и защиту многих людей».

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Ранее в SHOF среди исполнителей рэпа были избраны Jay-Z и Джермейн Дюпри в 2017 году и 2018-м соотвественно.

Мисси Эллиотт — обладательница пяти премий «Грэмми» и единственная исполнительница рэпа, чьи шесть альбомов получили статус платиновых по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Эллиотт принимала участие в записи песен Уитни Хьюстон, Дженет Джексон, Мэрайи Кэри, Лил Мо, Сиары, Destiny’s Child и других.

Зал славы авторов песен — американская общественная организация, созданная в поддержку заслуженных композиторов и авторов популярных песен в США и подающих надежды молодых талантов.

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