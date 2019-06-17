Белорусский аэропорт переименовал украинские города

В аэропорту Минска, Белоруссия, присоединились к акции #KyivNotKiev и переименовали название нескольких украинских городов. Об этом сообщает издание «Радые Свабода».

Теперь на табло вылета и прилета название столицы Украины на латинице заменено на Kyiv, а написание города Львов — на Lviv.

13 июня совет США по географическим названиям решил изменить правило написания Киева в международной базе. С 17 июня написание украинской столицы заменено с Kiev на Kyiv. В дипмиссии отметили важность данного решения для изменения написания официального названия Киева во всем мире.

В мае на Украине представили полный текст новых правил правописания. Согласно документу, некоторые российские фамилии будут переделаны — фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий. Изменения были утверждены правительством Украины «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!