На Западе восхитились красотой россиянок

Материал о шестом Большом офицерском бале в Севастополе, опубликованный изданием Daily Mail, вызвал активное обсуждение в Сети.

Пользователей поразила красота российских девушек. Они отметили стройные фигуры и элегантные наряды россиянок. «Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют», — написал один из читателей. «В России и в других странах бывшего СССР много симпатичных и стройных женщин, а у нас пьяные татуированные толстухи», — добавил другой пользователь.

Торжественное мероприятие было приурочено к пятилетию присоединения Крыма и Севастополя к России, а также посвящено 236-летней годовщине основания Севастополя. В нем приняли участие примерно тысяча человек, а также атташе 15 стран. «Подготовка к этому мероприятию велась в течение трех месяцев: хореографии обучались 150 военных и 130 гражданских пар», — пишет издание.

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