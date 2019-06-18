Проблемный самолет оставил Boeing без клиентов

Американский авиационный концерн Boeing не смог заключить ни одного контракта на поставку своих самолетов в первый день Международного авиасалона во французском Ле-Бурже, пишет CNBC. Провал случился на фоне двух катастроф с участием нового самолета Boeing 737 MAX.

Издание отмечает, что руководство компании готовилось к плохим показателям продаж в рамках авиасалона, но реальность оказалась еще хуже. В связи с этим гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург заявил журналистам, что рассматривает нынешнее мероприятие не как площадку для заключения сделок, а как возможность убедить потенциальных покупателей в безопасности самолетов Boeing.

Также Мюлленбург отметил, что работает над восстановлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. В настоящее время рейсы с участием этого самолета запрещены в большинстве стран мира. «Мы вернем его в небо, когда он будет безопасен, это самое главное», — сказал глава компании.

В свою очередь, глава Boeing Грег Смит заявил, что готов переименовать модель 737 MAX и рассматривает разные предложения.

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На фоне проблем Boeing его главный конкурент Airbus заключил уже 123 контракта на поставку своих самолетов. Корпорация продвигает свою новую модель A321 XLR, предназначенную для трансконтинентальных полетов, и рассчитывает продать ее как можно большему числу авиакомпаний из США, таким образом потеснив Boeing на его родном рынке, пишет Bloomberg.

Вместе с тем удачные сделки, если они состоятся, смогут вернуть доверие отрасли к Boeing. Всего, по прогнозам авиационных аналитиков, на нынешнем авиасалоне будет заключено 575 контрактов, 435 из которых придется на Airbus. Это гораздо меньше, чем на прошлогоднем салоне в британском Фарнборо (проходившем еще до аварий 737 MAX), где общее число сделок достигло тысячи. Тогда Boeing удалось опередить конкурента, заключив 528 договоров на общую сумму в 79 миллиардов долларов.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение возле столицы страны Джакарты. Тогда погибли все 189 человек, находившихся на борту: 181 пассажир и восемь членов экипажа. В марте нынешнего года еще одна катастрофа с участием Boeing 737 MAX случилась в Эфиопии, ее жертвами стали 157 человек. После этого большинство стран мира. Включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета.

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