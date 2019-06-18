Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли

В полномочном представительстве президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) принято решение перенести на 2020 год работы по уточнению границ Дагестана и Чечни. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает «Коммерсантъ».

«Я бы просил с пониманием отнестись к этому и сейчас не будоражить общественность, работать с молодежью, кто постарше хорошо понимают эту ситуацию. Не надо раскачивать ничего, а [следует] призывать к благоразумию, и мы спокойно все вопросы решим», — заявил глава Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов, который озвучил данное решение на последнем в сессии заседании парламента.

Согласно первоначальному плану, эти работы должны были завершиться к 15 декабря 2019 года.

Пограничный вопрос стал причиной осложнения отношений между двумя республиками после инцидента со сносом знака с надписью «Чеченская Республика. Шелковский р-н», который произошел 10 июня. По словам жителей Дагестана, новый указатель появился на территории города Кизляр. Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.

11 июня глава Дагестана Владимир Васильев, комментируя инцидент, заявил, что некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы. «Этого нет и не будет», — добавил он.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации. Он заверил, что осуществляет тщательный контроль за публикациями в сети, и посоветовал пользователям не размещать оскорбительные комментарии. Политик отметил, что будет защищать территорию региона и свой народ, «чего бы это ни стоило». Кадыров также поблагодарил Владимира Васильева за его подход к ситуации и порекомендовал дагестанцам к нему прислушаться.

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