Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана». Видео с выступлением руководителя республики опубликовано в Telegram-канале PALADIN_1211.

«Они [чеченская сторона] установили знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что часть нашего населения восприняла это по-другому», — сказал Васильев.

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По его словам, некоторые жители сочли действия Чечни наступлением на территориальные интересы. «Этого нет и не будет», — добавил глава Дагестана.

В Telegram-канале «Спросите у Расула» сообщается, что согласно публичной кадастровой карте, часть земли, на которой был установлен знак, действительно принадлежит чеченской стороне. Зарегистрирована она была 20 апреля 2019 года. При этом отмечается, что на публичной карте Росреестра идет наслоение — по одним данным участок принадлежит Чечне, а по другим — Дагестану. «На документах это два разных участка, на карте один и тот же», — говорится в сообщении.

Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов обвинил в конфликте между чеченской и дагестанской стороной власти Кизлярского района. По его словам, местная администрация не проводит беседы с молодежью и не объясняет им текущую ситуацию.

Инцидент со сносом знака с надписью «Чеченская Республика. Шелковский р-н» произошел 10 июня. По словам жителей Дагестана, новый указатель появился на территории города Кизляра. Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.

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