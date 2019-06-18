В США произошло вооруженное нападение на дружившего с убитым XXXTentacion рэпера

В США, в городе Помпано-Бич, штат Флорида, произошло вооруженное нападение на 16-летнего рэпера Кристиана Мура, выступающего под псевдонимом C-Glizzy. Об этом сообщает американский телеканал WPLG Local 10.

На C-Glizzy напали 15 июня. Пуля попала в голову музыканта. Отмечается, что брат и друг рэпера пытались доставить раненого в больницу сразу после инцидента, но не справились с управлением машины и врезались в стену. В госпитале Муру провели многочасовую операцию по удалению пули из черепа.

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Известно, что C-Glizzy дружил с рэпером XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой), на которого также напали во Флориде, когда он выходил из мотосалона. XXXTentacion скончался 19 июня прошлого года. Ему было 20 лет.

При жизни Джасей Онфрой успел записать два альбома: «17» и «?». Обе пластинки достигали первой строчки чартов Billboard.

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