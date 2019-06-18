Боевой вертолет пролетел в двух метрах над купающимися россиянами

Два вертолета, напоминающих Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-8, пролетели над водой в нескольких метрах от пляжа. В это время там отдыхали и купались взрослые и дети. Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ.

«Я такого еще не видела. Вот это да! Как низко!» — слышен женский голос за кадром. Другие люди в ролике выглядели невозмутимыми.

Действие, предположительно, происходило в станице Мелиховской Ростовской области. Телеканал отмечает, что на случившееся в полицию никто не жаловался.

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