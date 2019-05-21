Вертолет едва не раздавил россиян на пляже

В поселке Ильичево Ленинградской области вертолет попытался приземлиться на пляже, едва не раздавив отдыхающих. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как вертолет начал приземляться буквально на головы загорающим людям. Они успели разбежаться, но некоторые пострадали: так, девятилетняя девочка, увидев летательный аппарат, споткнулась, упала с песчаной насыпи, разбила губу и нос, вывихнула руку.

Мать ребенка написала заявление в полицию. Правоохранительные органы выясняют, кто владелец вертолета и почему пилот решил приземлиться на пляже.

В мае сообщалось, что ребенка на воздушном шаре едва не унесло в открытое море в Феодосии. Инцидент произошел после неудачного приземления шара, на котором вместе с инструктором находилась семья из четырех человек.

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