Путешествия
 
Последние новости
В Крыму ответили на слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Испытан первый в мире самолет без закрылков
МИД оценил смену российского посла в Белоруссии
Россию признали лидером по закупкам золота в 2019 году
В Госдуме нашли способ избежать пробок перед праздниками
ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата в президенты
На Украине собрались ответить на акцию «Бессмертный полк»
Новости партнеров

Воздушный шар едва не унес ребенка в открытое море в Крыму

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: t.me/ENews112

Ребенка на воздушном шаре едва не унесло в открытое море в Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы крымского главка МЧС России Антона Охрименко.

Инцидент произошел после неудачного приземления воздушного шара, на котором вместе с инструктором была семья из четырех человек. Во время приземления взрослые оказались за пределами корзины, а ребенок остался в ней. Затем шар снова поднялся вверх, и его начало уносить в Черное море.

Для спасения ребенка в Феодосии были подняты все службы экстренного реагирования. Однако воздушный шар, в котором заканчивался газ, летел недолго и сам приземлился в окрестностях города. В результате происшествия ребенок не пострадал.

Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале «112».

В апреле сообщалось, что на майские праздники в Феодосии откроется фестиваль воздушных шаров и фестиваль исторической реконструкции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Падение канатоходца на высоте 900 метров сняли на видео
Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники
Неопытный пилот убил туристку и покалечил пассажиров воздушного шара
Путешествия
Путешествия00:0520 апреля

«На месте лохов были мы»

Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
20:23 2 мая

Грузовик врезался в «Боинг» в московском аэропорту

14:4729 апреля

Выяснена температура воды на популярных курортах в майские праздники

02:34 1 мая

От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель

Путешествия00:0130 апреля
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)

«Вас тут убьют, как стемнеет»

Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
15:2728 апреля

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

01:32Сегодня

Федор Конюхов застрял

15:2430 апреля

Два самолета столкнулись в английском аэропорту

Путешествия00:0327 апреля
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press)

Африканский налет

Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
13:5628 апреля

Французский пенсионер пересек Атлантику в бочке

18:5530 апреля

Проблемный Boeing 737 MAX вновь поднялся в небо

13:2530 апреля

Названы лучшие приложения для бронирования туров

Россия
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
В Крыму ответили на слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
В Госдуме нашли способ избежать пробок перед праздниками
Продавцы георгиевских ленточек со свастикой устроили драку
Укравший невесту российский депутат объяснился
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
Российский школьник проехал на велосипеде пять километров и спас лес от огня
Все материалы
Мир
«Американцы уже готовят санкции»
 
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Россия объяснила ОБСЕ упрощение гражданства для жителей Донбасса
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
МИД подтвердил подготовку встречи Лаврова и Помпео
В море обнаружили утечку газа из бомб Первой мировой
Россия нашла способ противодействовать планам США по Венесуэле
Все материалы
Бывший СССР
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
ЦИК Казахстана зарегистрировал первого кандидата в президенты
Оставили за кадром
Армения готова дружить с Россией. Что ей мешает?
Киев выследит новых россиян из Донбасса
На Украине собрались ответить на акцию «Бессмертный полк»
Турция решила купить украинские танковые ракеты
Националисты устроили марш в Одессе в годовщину пожара в Доме профсоюзов
Все материалы
Экономика
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Повод для паники
Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
Энергетическая пропасть
Станет ли отраслевым прорывом программа модернизации ТЭС?
Белоруссия получила «чистую» нефть из России
Банкнота в 100 рублей стала одной из самых красивых в мире
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
Все материалы
Силовые структуры
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Напавшего на российскую школу подростка отправили лечиться
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Все материалы
Наука и техника
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным
Испытан первый в мире самолет без закрылков
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Опубликованы редкие фотографии армии Гитлера
Пуски российских ракет «Уран» показали на видео
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Все материалы
Спорт
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Призер Олимпиады в Сочи попал в больницу после попытки побить мировой рекорд
Хави завершит карьеру
Расист Дацик признал величие Майка Тайсона
Английские комментаторы ликовали после гола Месси в ворота «Ливерпуля»
Все материалы
Культура
Певица LizzoДива бодипозитива
Икона феминизма, рокер в разводе и прощание с The Cranberries — главные новые альбомы
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
На «Евровидении» ввели новое правило
Уничтоженные в СССР
Десять главных сериалов на замену «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Пикабушный бунт, клубничный и беспощадный
Как устроен «русский Reddit» и почему фанаты объявили ему войну
Выступление Самбурской вырезали из эфира Первого канала
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
В сети поделились самыми неожиданными действенными советами
Пиратская копия новых «Мстителей» попала на телевидение
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Dior «выпустил» на подиум кошку
Все материалы
Путешествия
Город мертвых
Это кладбище привлекает тысячи людей со всего мира. В чем его секрет?
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Грузовик врезался в «Боинг» в московском аэропорту
SAINT LOUIS, SAINT-LOUIS, SENEGAL - 2010/04/09: Senegalese boy pretending to be a boxer. (Photo by Jorge Fernández/LightRocket via Getty Images)«Вас тут убьют, как стемнеет»
Темная сторона Африки: как россияне очутились в Сенегале и чуть не погибли
От россиян требовали признать Крым украинским ради заселения в отель
Федор Конюхов застрял
Все материалы
Из жизни
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Джуд Лоу тайно женился
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
Индийские военные обнаружили следы йети
Волки оказались заботливее собак
Все материалы
Автомобили СССР на экспорт
Какие советские машины продавали за границу?
Дань классике
Toyota FXS — японская баркетта, у которой не было шансов увидеть дороги
Обреченный
Тест обновленного седана XE: старые проблемы в свежей обертке
Главные концепты Alfa Romeo
Избранное на Моторе: вспоминаем лучшее от дизайнеров «Альфы»
Aston Martin выпустил купе Vantage для любителей «механики»
Volkswagen Amarok превратили в широченный двухметровый внедорожник
2400-сильный грузовик дрифтит и жжет шины
Все материалы
Дом
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Миксер с крышкой
Каким архитекторы видят новый Нотр-Дам: сумасшедшие идеи со всего мира
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы