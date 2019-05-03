Воздушный шар едва не унес ребенка в открытое море в Крыму

Видео: t.me/ENews112

Ребенка на воздушном шаре едва не унесло в открытое море в Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы крымского главка МЧС России Антона Охрименко.

Инцидент произошел после неудачного приземления воздушного шара, на котором вместе с инструктором была семья из четырех человек. Во время приземления взрослые оказались за пределами корзины, а ребенок остался в ней. Затем шар снова поднялся вверх, и его начало уносить в Черное море.

Для спасения ребенка в Феодосии были подняты все службы экстренного реагирования. Однако воздушный шар, в котором заканчивался газ, летел недолго и сам приземлился в окрестностях города. В результате происшествия ребенок не пострадал.

Видеозапись инцидента была опубликована в Telegram-канале «112».

В апреле сообщалось, что на майские праздники в Феодосии откроется фестиваль воздушных шаров и фестиваль исторической реконструкции.

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