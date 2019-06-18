Российский вор уснул на месте преступления и попался полиции

В Калининграде полицейские задержали вора, уснувшего на месте преступления. Об этом во вторник,18 июня, сообщает управление МВД по региону.

По данным следствия, проходя мимо чужого автомобиля, мужчина заметил лежащий на сиденье портмоне и похитил его, разбив стекло. Две тысячи рублей он потратил на спиртное, а кошелек стоимостью 15 тысяч рублей выбросил. После распития алкоголя вор вернулся к машине, чтобы проверить наличие других ценных вещей, однако уснул прямо в салоне.

О краже в дежурную часть ОМВД России по Московскому району сообщил 30-летний владелец автомобиля. Прибывшие на место преступления сотрудники задержали 42-летнего жителя Гвардейского района.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину») УК РФ. Ему грозит лишения свободы на срок до 5 лет.

17 августа 2018 года сообщалось, что в Сургуте полиция поймала рецидивиста на месте преступления — вор уснул на чужой даче во время кражи. Он разбил окно и залез в дом, откуда похитил телевизор и несколько удочек, а на вырученные деньги купил алкоголь. Потом мужчина решил вернуться в тот же дом за новой добычей, но уснул прямо там.

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