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В России уменьшат свидетельства о регистрации транспорта

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Российские свидетельства о регистрации транспортных средств станут меньшего размера. Соответствующий приказ МВД России утвержден министерством юстиции.

Документы нового образца будут размером 7,4 на 10,5 сантиметра, то есть примерно, как водительское удостоверение. На лицевой стороне разместят данные об автомобиле, а на оборотной — о владельце.

Также станет меньше размер паспорта транспортного средства. Теперь это будет лист формата А4. В документ запретят вносить изменения и проставлять прочерки. В случае ошибки необходимо будет вносить соответствующую информацию в раздел «Особые отметки».

Приказ вступит в силу 1 ноября 2019 года.

4 июня сообщалось, что чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных российских паспортов до конца лета. У разработчиков есть два варианта документа: пластиковая карта с чипом и без чипа. Карточки с чипом обойдутся бюджету на 144 миллиарда рублей дороже, но они безопаснее и многофункциональны.

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