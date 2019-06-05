В системе ГИБДД произошел сбой

В федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 5 июня.

По информации агентства, система «зависла» из-за технического сбоя, из-за чего был приостановлен прием граждан во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции и оказание госуслуг. Из-за сбоя в системе россияне не могли получить услуги, связанные с регистрацией автомобилей и мотоциклов, выдачей водительских удостоверений и доступом к информации о штрафах за нарушение ПДД.

«В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя», — сообщил собеседник агентства в ГИБДД.

21 марта в результате технического сбоя на серверах МВД России граждане не могли получить водительские права и некоторые миграционные услуги. Сбой стал причиной нарушения работы официальных сайтов МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других подразделений ведомства.

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