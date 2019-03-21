В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги. Об этом сообщает ТАСС.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, на серверах ведутся технические работы и скоро сбой будет устранен.
По данным ТАСС, сбой стал причиной нарушения работы официальных сайтов МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других подразделений ведомства. Как сообщили агентству в пресс-центре МВД, причиной сбоя могли стать работы по обновлению аппаратно-программного комплекса ведомства.
В 2018 году технический сбой на серверах Единой информационной автоматизированной системы (ЕИАС) стал причиной ошибки, из-за которой россияне получали отказ в предоставлении банковских услуг. Многие не могли зарегистрироваться на портале «Госуслуги», потому что их паспорта считались недействительными.