В России заработает второй аналог Стокгольмского арбитража

В России начнет работу Венский международный арбитражный центр (VIAC). Как сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра юстиции Дениса Новака, совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте выдал организации положительную рекомендацию.

Новак уточнил, что за VIAC подан 41 голос членов совета, против никто не проголосовал. Таким образом, Минюст получил рекомендацию предоставить такое право.

VIAC начнет работу в России 8 июля, его внесут в соответствующий реестр в течение 15 рабочих дней. При этом, как уточнила генеральный секретарь суда Элис Фремус-Вольф, открывать обособленное подразделение в России не планируется.

Из-за этого VIAC не cможет администрировать внутренние споры, кроме споров между участниками специальных административных районов («русских офшоров») в Калининграде и Владивостоке. Как отметил Новак, компетенции VIAC будут идентичны тем, что есть у Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC).

VIAC начал работу с 1975 года. В среднем туда поступает в год 60-70 дел, преимущественно с участием международных сторон, из которых порядка пяти-семи представители России.

HKIAC стал первым иностранным арбитражным судом в России, который занимается коммерческими спорами. О его открытии стало известно в апреле этого года.

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