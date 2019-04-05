В России появится аналог Стокгольмского арбитража

В России разрешили создать первый постоянно действующий иностранный арбитражный суд, который занимается коммерческими спорами. Рекомендацию предоставить Гонконгскому международному арбитражному центру (HKIAC) такое право Минюсту дал Совет по совершенствованию третейского разбирательства, сказал замглавы ведомства Денис Новак, сообщает ТАСС.

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Рекомендация совета является обязательным условием для открытия в России арбитража по разрешению коммерческих споров вне государственных судов по третейскому разбирательству. После выдачи рекомендации учреждение в течение 15 рабочих дней включается в перечень Минюста. Таким образом, HKIAC к концу апреля получит право разбирать арбитражные процессы в России.

HKIAC решил не создавать обособленное подразделение на территории России и в связи с этим не будет рассматривать внутренние споры между российскими компаниями. Исключением станут только споры между национальными компаниями, расположенными в специальных административных районах (в Приморском крае и Калининградской области). При рассмотрении споров между российскими и иностранными компаниями в этом арбитраже решения теперь смогут приводиться в исполнение на территории России, в том числе через службу судебных приставов.

О том, что HKIAC намерен получить в России статус постоянно действующего арбитражного учреждения, стало известно летом 2018 года. Заочное заседание по этому вопросу Совет по совершенствованию третейского разбирательства проводил в сентябре, но голосование не состоялось из-за отсутствия кворума.

По закону, иностранным арбитражам достаточно подтвердить широко признанную международную репутацию, чтобы получить рекомендацию совета. HKIAC был создан в 1985 году и более чем за 30 лет рассмотрел свыше 10 тысяч споров между компаниями на общую сумму свыше семи миллиардов долларов.

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