Бизнесмену Бойко-Великому предъявили обвинение в хищении полумиллиона долларов

Следственный комитет России предъявил бизнесмену Василию Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тысяч долларов. Об этом его адвокат Алексей Аверьянов сообщил ТАСС.

Аверьянов подтвердил, что предпринимателя задержали. Бойко-Великий не признает свою вину.« Мой подзащитный считает это дело заказным, уголовное преследование расценивает как давление на него за гражданскую и патриотическую позицию», —добавил адвокат.

По версии следствия, в 2014 году основатель агрохолдинга «Русское молоко» похитил полмиллиона долларов со счета одного из клиентов банка «Кредит-экспресс». Адвокат утверждает, что Бойко-Великий не похищал средства, а заключил с владельцем счета договор займа. Позже бизнесмен погасил долг, что подтверждается нотариально заверенными расписками.

Аверьянов подчеркнул, что уголовное дело не связано с подконтрольными предпринимателю компаниями «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Ваш финансовый попечитель». По его словам, в четверг, 20 июня, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте Бойко-Великого.

О задержании бизнесмена стало известно вечером 19 июня. Вместе с ним по делу о хищении задержаны председатель правления банка «Кредит-экспресс» Алла Кабанова, глава московского филиала банка и другие лица.

Василий Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

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