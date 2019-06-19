Эрдоган захотел засудить Египет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен засудить власти Египта после смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, скончавшегося во время заседания суда в Каире. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Мурси умер не своей смертью, его убили. Демократически избранный президент Египта в течение 20 минут лежал в зале суда, и никто не оказал ему помощи», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что его страна будет следить за темой смерти Мурси и предпримет все действия, чтобы дело рассматривалось в международных судах.

Мухаммед Мурси умер в Каире 17 июня после выступления в суде в результате сердечного приступа. Ему было 67 лет.

Мурси, одного из лидеров ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в России), свергли с поста президента в результате военного переворота 3 июля 2013 года. Он проходил обвиняемым по делу о шпионаже. В 2015-м бывшего главу государства и 16 его сторонников приговорили к смертной казни, но позднее наказание было заменено на пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам. Сторона Мурси пыталась оспорить и это решение, но в 2017-м апелляционный суд Египта подтвердил данный вердикт.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!