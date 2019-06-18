Стала известна причина смерти бывшего президента Египта

Смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, умершего во время суда, наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщает Государственное телевидение Египта, передает РИА Новости.

По информации генерального прокурора страны, Мурси потерял сознание во время перерыва между заседаниями в суде. После этого его доставили в больницу, где медики констатировали смерть бывшего президента. Повреждений на теле политика не обнаружено.

Мухаммед Мурси умер в Каире 17 июня после выступления в суде. Ему было 67 лет.

Мурси, одного из лидеров ассоциации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), свергли с поста президента в результате военного переворота 3 июля 2013 года. Он проходил обвиняемым по делу о шпионаже. В 2015-м бывшего главу государства и 16 его сторонников приговорили к смертной казни, но позднее наказание было заменено на пожизненное заключение, которое в Египте приравнивается к 25 годам. Сторона Мурси пыталась оспорить и это решение, но в 2017-м апелляционный суд Египта подтвердил данный вердикт.

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