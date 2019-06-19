Старик упал с мотоцикла на пути и в последний момент избежал смерти под поездом

dailymail.co.uk

В Чехии пожилой мужчина упал с мотоцикла на пути прямо перед приближающимся поездом, однако его успели спасти. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Костелец-над-Орлици, Краловеградецкий край, 21 апреля, однако записи с камер видеонаблюдения стали доступны только сейчас. На кадрах видно, как 85-летний Иржи Дус (Jiří Dusz) пытается переехать на мотоцикле через железнодорожные пути, когда предупреждающие сигналы уже зажглись. Мужчина не заметил, что шлагбаум уже опущен, врезался в него и свалился на рельсы.

Это заметил 32-летний Далибор Воборник (Dalibor Vobornik) и бросился пенсионеру на помощь. За считаные секунды он вытащил мужчину и его мотоцикл с путей. Через мгновение поезд остановился на том месте, где лежал Дус.

К лежащим на асфальте мужчинам подбежали прохожие, помогли им подняться и вытолкать мотоцикл на дорогу.

По словам полицейских, если бы Воборник не кинулся на помощь Дусу, поезд бы не успел притормозить и раздавил бы его.

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