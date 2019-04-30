Спасение упавшего на рельсы мужчины попало на видео

На станции метро американского города Нью-Йорк неизвестный мужчина упал на рельсы и выжил. На ролик спасения обратил внимание портал Newsflare.

Инцидент произошел 28 апреля около 18:30 по местному времени. «Машинист объявил, что водитель приближающегося поезда дернул стоп-кран, — рассказывает очевидец. — Я заглянул в тоннель и увидел на рельсах мужчину. Ему немедленно вызвали скорую помощь».

На кадрах видно, как бригада спасателей поднимает мужчину на платформу и увозит его на каталке. Неизвестного доставили в больницу. Его текущее состояние здоровья не уточняется.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!