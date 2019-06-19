Муж столкнул беременную жену со скалы в попытке присвоить деньги и просчитался

В Таиланде беременная женщина выжила после падения с 34-метровой скалы. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Инцидент произошел 9 июня. 32-летняя Ван Нан из Китая отправилась в путешествие со своим мужем Юем Сяодуном и упала со скалы в национальном парке Пха-Таем. Лежащую на тропе женщину обнаружила туристка и вызвала скорую. Нан сказала врачам, что нечаянно упала со скалы. Пострадавшая отделалась несколькими переломами бедер, рук, ключиц и коленей. Ее плод не пострадал.

Полицейские заподозрили неладное, обратив внимание на отстраненное поведение Сяодуна. В больнице, когда рядом с ней не было мужа, женщина заявила, что супруг скинул ее со скалы, когда она отказалась погасить его долги деньгами, которые получила в наследство. Нан также добавила, что мужчина грозился убить ее, если она расскажет кому-то о случившемся.

Полиция арестовала 33-летнего Юя Сяодуна 17 июня, когда он пришел в больницу навестить жену. Выяснилось, что пара владела своим бизнесом, однако все активы принадлежали Нан. У ее супруга появились долги и, когда он попросил жену помочь с их выплатой, она согласилась дать ему только половину суммы, что разозлило его. Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство. Полиция запрашивает у суда разрешение на продление его ареста. Сам китаец отрицает свою вину.

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