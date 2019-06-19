Трамп рассказал о своей «жесткости» по отношению к России

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Орлнадо, штат Флорида, подчеркнул свою «жесткость» по отношению к России, передает Fox News.

«Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией», — заявил американский лидер.

Он также упрекнул демократов в лицемерии, отметив, что их беспокоит не Россия, а их политическая мощь.

В мае глава США, отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он с мнением о том, что его считают «марионеткой [президента России Владимира] Путина», отметил, что еще никто не относился к российской стороне «жестче». «Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября следующего года.

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