В отделах полиции предложили выдавать тапочки

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) предложили выдавать тапочки задержанным более чем на три часа. Об этом заявил член СПЧ Андрей Бабушкин на заседании в оперативном управлении ГУВД по Москве, передает «Интерфакс».

По его словам, также следует перекрасить стены камер в «неагрессивный цвет», как это сделали в УВД Северо-Восточного административного округа Москвы.

В 2018 году СПЧ рекомендовал ФСИН разработать меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма или индуизма. «Установить нормы питания для лиц, исповедующих ислам, иудаизм, индуизм, а также являющихся вегетарианцами», — говорилось в рекомендациях, посвященных правам человека в исправительных учреждениях.

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