В российских тюрьмах появится отдельное питание для верующих

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рекомендовал ФСИН разработать меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма или индуизма, передает ТАСС.

«Установить нормы питания для лиц, исповедующих ислам, иудаизм, индуизм, а также являющихся вегетарианцами», — говорится в рекомендациях, посвященных правам человека в исправительных учреждениях.

Также правозащитники попросили тюремщиков указать полный перечень заболеваний, требующих лечебного питания, и установить отдельные нормы питания для страдающих этими заболеваниями заключенных.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему переполненности российских тюремных камер. «Недопустимо, когда люди десятками сидят в одной камере», — отметил глава государства на заседании СПЧ.

По данным ФСИН, в 707 исправительных колониях страны отбывают наказание менее полумиллиона заключенных — это исторический минимум.

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