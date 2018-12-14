Число заключенных в России достигло исторического минимума

Число заключенных в России снизилась до исторического минимума за последние 25 лет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, сейчас в колониях содержатся 467 тысяч человек. «В новейшей истории России это самое маленькое количество отбывающих наказание осужденных», — добавили во ФСИН.

В пресс-бюро уточнили, что в начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях содержалось 588 тысяч осужденных, в 2017 году — 523 тысячи, а в начале 2018-го — уже менее полумиллиона.

11 декабря президент Владимир Путин обратил внимание на проблему переполненных тюрем и сказал, что десятки людей в одной камере содержать недопустимо.

В ноябре заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко говорил о нехватке мест в колониях для бывших силовиков.

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