Шестой по величине город Индии остался без воды

Шестой по величине город Индии Ченнаи в штате Тамилнад остался без водоснабжения. Об этом сообщает CNN.

India Today отмечает, что все три озера — Пунди, Красные Холмы и Чолаварам, находящиеся рядом с городом, высохли в результате сильной жары. Отмечается, что миллионы жителей испытывают нехватку воды. Поставки питьевой воды осуществляются на грузовиках для людей, которым для этого приходится стоять огромную очередь.

Сообщается, что местные жители, проживающие более 50 лет в городе, никогда ранее не сталкивались с таким кризисом. На прошлой неделе в некоторых районах Индии температура поднялась выше 50 градусов.

Ченнаи — шестой по величине город Индии, 41-я по величине в мире городская агломерация. Население города, по переписи 2011 года, составляло 4,6 миллиона человек, однако вместе с пригородами оно составляет около 9 миллионов.

15 мая Северная Корея рассказала о сильнейшей засухе. За первые пять месяцев 2019 года в стране выпало в среднем 54,4 миллиметра осадков, что стало самым низким уровнем с 1982 года.

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