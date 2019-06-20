Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны

Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Среди лучших в организации процесса оказались визовые центры Греции, Италии, Болгарии и Хорватии. Кроме того, эксперты отметили, что шенген в Испанию тоже делается быстро и несложно, однако сейчас количество заявителей в испанский визовый центр в Москве слишком велико, поэтому очередь на подачу документов составляет полторы-две недели.

Большой поток заявителей также отмечается в визовом центре Венгрии, а Германия оказалась в числе стран, где процедура оформления визы для первого въезда считается сложной из-за большого набора документов.

Помимо этого, специалисты привели список стран, которые дольше всего оформляют шенгенскую визу. Среди них оказалась Чехия (до 15 рабочих дней), Финляндия (около 2,5 недели) и Австрия (10-12 рабочих дней).

В мае Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила список стран Евросоюза, чаще всего отказывавших российским туристам в выдаче шенгенской визы в 2018 году. Лидирующую позицию по количеству отказов заняла Норвегия.

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