Отпуска россиян оказались под угрозой

Сбои в работе ряда визовых центров могут поставить под угрозу отпуск россиян на майские праздники. Об этом радиостанции «Коммерсантъ FM» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, трудности возникли по трем направлениям: Франция, Чехия и Испания. По ее словам, французы объясняют это ростом обращений за визами на 40 процентов, испанцы говорят о том же.

Тюрина уточнила, что консульства не успевают обрабатывать так много заявок, а, например, сотрудники испанского визового центра уже остановили запись на подачу документов перед майскими праздниками.

«И вот сейчас уже возникла такая критическая ситуация. Угроза срыва сезона есть реальная совершенно. Посмотрим, как сейчас работают консульства», — уточнила Тюрина, добавив, что бывали случаи, когда консульства увеличивали количество рабочих дней или привлекали дополнительный персонал, чтобы справиться с количеством заявок.

«Но очень многое зависит от личности консула, надо ему это или не надо, хочет он, чтобы поехали туристы в страну или не хочет, нужны ли ему скандалы в прессе или не нужны», — заключила она.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о проблемах в работе нескольких визовых центров в Москве. Туристам, которые отправляются в Испанию и другие визовые страны Европы, приобретать страховки от невыезда.

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