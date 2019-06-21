Названа польза шоколада для похудения и продления жизни

Ученые Университета Иллинойса в США выяснили, что три фенольных соединения, содержащиеся в шелухе какао-бобов, обращают вспять связанное с ожирением хроническое воспаление и резистентность к инсулину, которая может привести к диабету второго типа и сокращению продолжительности жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXress.

Исследователи обнаружили высокие уровни протокатеховой кислоты, эпикатехина и процианидина B2. Они создали экстракт на основе этих соединений и проверили его действие на адипоциты — клетки жировой ткани — и иммунные клетки макрофаги. Также было изучено влияние, которое оказывало на клетки каждое вещество в отдельности.

Оказалось, что фенольные соединения как вместе, так и раздельно способствовали восстановлению поврежденных митохондрий, уменьшали степень накопления жира в адипоцитах, блокировали воспалительные процессы и восстанавливали чувствительность клеток к инсулину.

Когда адипоциты накапливают слишком много жира, они способствуют росту макрофагов, что инициирует воспаления в жировой ткани. Со временем это ухудшает способность клеток поглощать глюкозу, что приводит к диабету второго типа по мере повышения уровня глюкозы в крови. При улучшении работы митохондрий у адипоцитов увеличивается скорость сжигания жира.

Шелуха какао-бобов называется каковеллой. Ее используют для приготовления низкосортного шоколада, а также для улучшения свойств и структуры почвы.

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