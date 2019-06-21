Украинские судьи пожаловались на давление от администрации Зеленского

Администрация президента (АП) Украины попыталась сорвать заседание судейского совета по вопросу избрания членов Конституционного суда (КС) и Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщил глава совета судей Олег Ткачук, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Ткачука, в ночь на пятницу, 21 июня, судьям из разных регионов страны поступали звонки из АП с требованием дать распоряжение членам судов сорвать проведение заседания. Он добавил, что попытки подорвать доверие к способности судов самостоятельно решать проблемы ранее продемонстрировал и заместитель главы администрации Руслан Рябошапка.

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Ткачук также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Юрию Луценко и руководителю Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе с требованием отреагировать на случившееся.

11 июня сообщалось, что во время рассмотрения Конституционным судом Украины вопроса о законности роспуска Верховной Рады Зеленский покинул заседание, чтобы не давить на судей. На другом заседании по тому же вопросу судьи КС не смогли прийти к общему мнению и переругались.

В конце мая Верховный Суд Украины не стал идти против Зеленского, отказавшись рассматривать законность его указа о назначении Андрея Богдана на должность главы АП.

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