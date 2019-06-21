Полиция выявила банду из полусотни педофилов

Британская полиция задержала 44 человека по подозрению в домогательствах к детям, пишет The Independent.

Задержания начались после того, как четыре женщины рассказали, что подвергались сексуальному насилию в период с 1995 года по 2002-й в разных частях округа Кирклис. В момент совершения предполагаемого преступления жертвам было 12-16 лет.

Материалы по теме Белые рабыни Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме

В прошлом году были арестованы пять мужчин в возрасте от 39 до 81 года. За последние две недели сотрудники правоохранительных органов задержали еще 36 мужчин и трех женщин.

В прошлом году суд в английском Ливерпуле признал полицейского виновным в изнасиловании 13-летней девочки. Его обвинили в попытке организовать еще четыре аналогичных деяния. Пострадавшими считаются пять детей в возрасте от 12 до 15 лет. Своих жертв мужчина в том числе убеждал раздеваться и совершать половой акт на камеру. В некоторых случаях он шантажировал их обещанием отправить фото и видео друзьям и родственникам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!