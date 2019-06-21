Грузинская оппозиция разгромила офис правящей партии

Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе партии «Грузинская мечта». Об этом сообщает грузинский «Первый канал», передает «Интерфакс».

По информации телеканала, митингующие также сожгли флаг правящей партии. Помимо этого, они ломают стекла автомобилей и скамейки на улице.

Отмечается, что на данный момент протестующих на территории парламента Грузии нет. Действия митингующих приняли неуправляемый характер, а лидеров оппозиции на проспекте Руставели нет.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе. На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 — сотрудники правоохранительных органов. Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота. Полиция начала разгонять протестующих с помощью водомета и слезоточивого газа.

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