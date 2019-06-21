Агрессивный морской лев покусал танцующую на мелководье девушку

В американском штате Калифорния агрессивный морской лев напал на девушку. Об этом сообщает Inside Edition.

Инцидент произошел в пятницу, 14 июня. 13-летняя Меган Пагнини (Megan Pagnini) отдыхала с друзьями на пляже и зашла на мелководье. «Я просто прыгала, танцевала и веселилась, друзья делали смешные фотографии меня, мы все смеялись», — рассказала девушка. Неожиданно рядом с ней появился морской лев. Он набросился на Пагнини и укусил ее за правую ногу.

«Я помню только то, как я падала. Когда животное отпустило меня, я быстро побежала к берегу, где мои друзья кричали и плакали», — рассказала девушка. Ее госпитализировали, а животное поймали и доставили в центр морских млекопитающих.

По словам экспертов, морские львы кажутся дружелюбными и игривыми, однако их силу легко недооценить. Джефф Козад (Jeff Cozad), исполнительный директор Центра по уходу за морскими млекопитающими в Лос-Анджелесе, отметил, что животное было отравлено домоевой кислотой, содержащейся в моллюсках и мелких рыбах, поэтому и вело себя агрессивно.

В 2017 году сообщалось, что в канадском городе Ричмонд морской лев схватил девочку за платье и утащил ее в воду. Ребенка спасли родственники и очевидцы, он не пострадал.

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