Замглавы МИД Британии прилюдно напал на активистку Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от дел после того, как он схватил за шею активистку Greenpeace, проникшую на ежегодный банкет в резиденции мэра Лондона. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел после того, как эко-активисты явились на мероприятие и мешали спикерам говорить, выкрикивая в мегафон лозунги об охране природы. Политик схватил проходившую мимо девушку, толкнул к колонне и, взяв сзади за шею, вывел из зала.

После мероприятия он принес извинения и рассказал, что действовал «инстинктивно», думая, что активистка вооружена. «Я глубоко сожалею об этом эпизоде и безоговорочно извиняюсь перед леди, которую я схватил. Однако в нынешнем климате я почувствовал, что должен действовать решительно, чтобы обезопасить присутствующих», — сказал он.

Филд отстранен на время расследования инцидента. Сообщается, что такое решение приняла премьер-министр страны Тереза Мэй.

14 июня активисты Greenpeace атаковали буровую установку компании British Petroleum на побережье Шотландии. Они залезли на судно, подвергнув опасности и себя, и моряков. Полиция арестовала 10 человек, участвовавших в акции.

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