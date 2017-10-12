Активисты Greenpeace напали на АЭС во Франции

Около 15 активистов Greenpeace проникли на территорию атомной электростанции «Каттэном» в 40 километрах к северу от французского города Мец на северо-востоке страны. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в 5:30 утра по местному времени (6:30 мск), 12 октября. Участники акции запустили петарды возле хранилища отработанного ядерного топлива с целью «продемонстрировать уязвимость атомных объектов».

Видео: Greenpeace / YouTube

На место происшествия немедленно прибыл полицейский спецназ. Доступ на территорию и в помещения АЭС был закрыт даже для сотрудников станции. Восемь участников акции были задержаны и доставлены в участок.

В заявлении EDF (Électricité de France — крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и крупнейшая в мире компания-оператор атомных электростанций) сказано, что провокация со стороны Greenpeace не повлияла на безопасность объекта. «Активистам удалось проникнуть лишь за первый периметр ограждения. Они были нейтрализованы через восемь минут после получения сигнала тревоги», — говорится в комментарии. В нем также указано, что EDF подало соответствующее заявление в правоохранительные органы.