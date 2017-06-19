На АЭС «Бюже» во Франции вспыхнул пожар

На атомной электростанции в местечке Бюже, расположенной в 35 километрах от Лиона, начался пожар. Об этом сообщает Franceinfo.

Огонь вспыхнул на крыше одного из энергоблоков, который с 2015 года находится на ремонте. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Сообщений о раненых и пострадавших не поступало. Тем не менее компания-оператор ввела в действие план мероприятий при чрезвычайных ситуациях: из потенциально опасных помещений был выведен персонал АЭС, о происшествии проинформированы местные власти, а также Управление по ядерной безопасности страны.

На месте работают специалисты, отслеживающие ситуацию в режиме реального времени. По данным энергетиков, утечки радиации нет.

9 февраля на атомной электростанции во французском городе Фламанвиль (регион Нижняя Нормандия, северо-запад страны) в машинном зале одного из энергоблоков произошел взрыв, после чего начался пожар. Реакторная зона повреждений не получила. Пострадали пять сотрудников.

Администрация не стала вводить в действие план экстренных мероприятий при аварии, так как угроза радиоактивного заражения отсутствовала.