Пожар на французской АЭС «Бюже» потушен

Пожар, возникший на крыше пятого энергоблока французской атомной электростанции «Бюже», потушен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей пожарной охраны.

В результате происшествия пострадавших нет, выбросов радиации в окружающую среду не зафиксировано.

Ранее 19 июня сообщалось, что возгорание произошло на крыше энергоблока, с 2015 года находящегося на ремонте. Несмотря на это, компания-оператор ввела в действие план мероприятий при чрезвычайных ситуациях: из потенциально опасных помещений был выведен персонал АЭС, о происшествии проинформированы местные власти, а также Управление по ядерной безопасности страны.

9 февраля на атомной электростанции во французском городе Фламанвиль (регион Нижняя Нормандия, северо-запад страны) в машинном зале одного из энергоблоков произошел взрыв, после чего начался пожар. Реакторная зона повреждений не получила. Пострадали пять сотрудников. Причина инцидента — короткое замыкание.

Администрация не стала вводить в действие план экстренных мероприятий при аварии, так как угроза радиоактивного заражения отсутствовала.