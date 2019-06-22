Россия ответила американскому генералу

США в подходах к ядерному планированию вернулись во времена 60-летней давности, когда говорилось о допустимости «ограниченной ядерной войны» между сверхдержавами. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, сообщается на сайте ведомства.

«С этим, видимо, связаны усиливающиеся признаки желания Вашингтона отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия (ДВЗЯИ)», — добавил дипломат.

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Он отметил, что заявления официальных лиц США признаны оправдать расширение в арсенале их армии спектра ядерных вооружений. По мнению Кожина, Вашингтон хочет сделать боезаряды малой мощности средством шантажа в отношении стран, противящихся американскому диктату.

Комментарий сотрудника российского МИД связан с высказыванием заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Пола Селвы, который, как отмечает Москва, попытался объяснить планы по оснащению баллистических ракет подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности мифической угрозой нанесения Россией ядерного удара по территории Соединенных Штатов.

17 июня в МИД заявили, что безосновательные обвинения в ядерных испытаниях со стороны США — не что иное, как «прикрытие» собственных будущих испытаний Вашингтона и выхода Соединенных Штатов из ДВЗЯИ.

Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия был открыт для подписания в 1996 году. Согласно документу, подобного рода маневры должны быть запрещены. Документ подписали и ратифицировали 183 государства, в том числе Россия, однако не подписали Индия, Пакистан, Северная Корея. США, Китай, Израиль, Иран и Египет договор подписали, но не ратифицировали — в итоге он в силу не вступил.

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