Уволенная после прямой линии замгубернатора назвала себя жертвой

Замгубернатора Мурманской области Инна Погребняк, уволенная после прямой линии с президентом, назвала себя жертвой. Ее цитирует Telegram-канал Baza в понедельник, 24 июня.

«У нас же предвыборная кампания. И врио главы идет на выборы. Ему нужна жертва. Народ медициной недоволен. В данном случае человеческая жертва — я», — сказала она.

Погребняк отметила, что не вводила главу региона в заблуждение относительно зарплат медицинских специалистов. По ее словам, отоларинголог, который пожаловался президенту на зарплату, получает 41 000 руб в месяц. Погребняк пояснила, что врач получил 20 тысяч рублей только один раз из-за больничного.

Об увольнении Инны Погребняк, курировавшей вопросы медицины, стало известно в понедельник утром. Врио губернатора Андрей Чибис заявил, что ему не предоставили информацию о том, что в регионы есть врачи, получающие меньше минимального размера оплаты труда. При этом проверка показала, что такие специалисты в регионе есть, посетовал он.

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